﻿ Начался суд по громкому делу беглого инвестора, заявившего о рейдерском захвате его бизнеса

На фото: 14 августа. Уголовный суд. Прошло предварительное судебное заседание, на котором адвокаты Элеоноры Безносюк просили прекратить уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления. Суд в ходатайстве отказал. || Фото автора

На скамье подсудимых директора, юрист, два сотрудника управления юстиции, снявшие незаконно арест с имущества ценой более 1 млрд тенге. Следствие считает подсудимых сообщниками владельца строительной компании и долгостроя «Космос» Гегама Асряна, который находится в международном розыске.

Бизнесмен в розыске, подчиненные – под стражей

Компания «Окси Билд», владельцем которой является гражданин Армении Гегам Асрян, построила жилой комплекс «Юнис Сити». ТОО «Адал Умит», по версии следствия, также принадлежавшая инвестору Асряну, выкупило гостиницу «Космос», обещали завершить долгострой. 16 сентября прошлого года суд выдал санкцию на арест двух инспекторов управления юстиции города Кайырбека Орынбосарова и Альфии Султановой. Они удалили из базы данных заложенную в «Форте Банке» недвижимость ТОО «Окси Билд». Ушедшее из-под обременения имущество в течение нескольких дней успели перепродать. По данным следствия, за незаконные действия Орынбосаров получил 2 квартиры, а ущерб банку составил более 1 миллиарда. После этого началась череда других арестов. Директора ТОО «Адал Умит» Акзию Берденову арестовали по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что она вместе с Гегамом Асряном и другими сотрудниками его компаний участвовала в преступной схеме с незаконным уводом и последующей продажей заложенного в банке имущества. Родные арестованной говорили СМИ, что это подстава, директор просто выполняла поручение руководителя. Затем арестовали директора ТОО «Окси Билд» Виктора Сироту, юриста этой же компании Ольгу Демскую и директора ТОО «Санжар Групп» Алибека Карабалина. Их считают сообщниками Гегама Асряна. В марте этого года суд выдал санкцию на арест директора МКО «Кеш Кредит» Эльвиру Безносюк. Через эту МКО компания «Окси Билд» продавала в рассрочку квартиры. Имелся трехсторонний договор между застройщиком, покупателем и «Окси Билд». Покупателям предлагалось часть стоимости квартиры оплатить сразу, а остальной долг гасить ежемесячно через МКО в течение нескольких лет. При реализации квартир их должны были регистрировать в управлении юстиции, но этого не делали. Деньги, перечисленные клиентами на счет МКО, похищали и присваивали Асрян, Берденова и Безносюк, так считает следствие. При этом фактически уже проданные квартиры оформлялись путем заключения сделок купли-продажи на ТОО «Санджар-Групп».

В марте этого года Гегам Асрян из Армении написал открытое письмо президенту Казахстана, его опубликовал «Диапазон». В нем беглый инвестор заявил, что был вынужден покинуть страну, что в отношении его бизнеса ведется рейдерский захват. Цель – завладеть престижной собственностью: земельным участком с гостиницей «Космос», домами в «Юнис-Сити», более 200 квартир, загородной базой отдыха «Chalet de luxe», производственными базами с техникой, двумя частными особняками площадью 530 и 1400 кв. м и многим другим. Аким области отреагировал на критику в свой адрес и на совещании с депутатами сообщил, что бизнес в Актобе никто не зажимает, есть все условия для развития предпринимательства. История с беглым инвестором Асряном вызвала большой общественный резонанс.

В освобождении под залог отказать

14 августа по делу «Окси Билда» прошло предварительное судебное заседание. В уголовном деле больше 700 страниц обвинительного акта. На скамье подсудимых 7 человек: Кайырбек Орынбосаров, Альфия Султанова, Акзия Берденова, Ольга Демская, Алибек Карабалин, Виктор Сирота и Эльмира Безносюк. Адвокаты последней просили суд прекратить уголовное дело в отношении нее в связи с отсутствием в действиях состава преступления. Или же хотя бы выпустить под залог на время судебного разбирательства, если в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела откажут. У Эльвиры Безносюк двое маленьких детей. Суд отказал Безносюк в обеих просьбах. Сама она вину в преступлении не признает. Говорит, что работала строго по закону, может ответить за каждую подпись. Деньги принимала от покупателей и передавала застройщику. Деятельность МКО проверял Нацбанк и нарушений не нашел.

– В отношении моей супруги сейчас 44 заявления, которые собирали сотрудники полиции, – рассказал суду общественный защитник и супруг Эльвиры Безносюк, – в уголовном деле есть рапорты полицейских, из которых следует: они говорили людям, что их квартиры заберет банк, если они не напишут заявления в следственные органы. Следствие не дало правовую оценку заявлениям. Из 44 заявителей только у 11 человек квартиры заложены в банке. 33 человека написали заявления просто так, за компанию. 5 человек в заявлении пишут, что покупали квартиры через «Кеш Кредит» у «Окси Билд», теперь их квартиры забирает банк. Но из 5 человек у 3 нигде не заложены квартиры. Что произошло? В сентябре, когда началось следствие, на все имущество компаний наложили арест. У людей не принимали деньги за квартиры, 4 месяца они не могли заплатить. Потом зимой собрали с них заявления и на их основании мою супругу закрыли. На основании заявлений людей, право собственности на квартиры которых наступит, когда следствие снимет аресты, потому что их квартиры не заложены. Следствие само создало такую ситуацию. Почему следствие молчит о том, что 6 человек полностью рассчитались за квартиры и им выдали документы, они зарегистрировали право собственности. Если все документы были фиктивными, то как получилось, что им дали зарегистрировать квартиры на себя. Пишут, что «Окси Билд» занималась мошенничеством. Я взял выписку в юстиции. Получается, что в собственности «Окси Билда» было 919 квартир. Из них 705 квартир они продали, покупатели оформили их на себя. О каком мошенничестве может идти речь? Застройщик построил квартиры и продал их. Нахождение моей супруги под арестом подрывает авторитет следствия и прокуратуры.

Чувствую себя террористкой

Сама Эльвира Безносюк также просила суд выпустить ее под залог, ее речь была очень эмоциональной, судье один раз пришлось ее прервать.

– 4 месяца ходила в ДВД как на работу, помогала следствию, – рассказала Эльвира Безносюк, – давала показания в качестве свидетеля, называла, кто виновен, говорила о своих действиях. Но эти допросы исчезли из материалов уголовного дела. Я не отрицаю, что была руководителем, работала в банках 9 лет. Меня теперь судят за мой опыт и образование? В обвинительном акте 738 листов, чувствую себя террористкой.

Суд идет.