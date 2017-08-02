﻿ Курс тенге резко упал. Доллар подорожал на 15 тенге за неделю

Курс тенге в обменниках РК вчера превысил 343 тенге за доллар (по данным портала Kurs.kz). Такую цену обменники установили на продажу иностранной валюты. Покупают инвалюту обменники по цене в районе 337 тенге. 1 августа курс по итогам сессии торгов на KASE составил 335,72 тенге, сообщает Tengrinews.kz.

В Нацбанке РК объяснили колебания курса тенге.

– В последние дни тенге демонстрирует ослабление к иностранным валютам. Помимо цен на нефть, на формирование курса оказывает влияние курс валют стран – основных торговых партнеров, платежный баланс, инфляция и др. В первую очередь падение объясняется ожиданиями негативного влияния дополнительных санкций США в отношении РФ и динамикой российского рубля. Спекулятивные комментарии в СМИ подогревают ажиотажный спрос на доллары США. С учетом того, что текущая динамика курса во многом объясняется спекулятивными факторами, Нацбанк не видит целесообразности в покупке иностранной валюты населением, – сказала директор департамента Нацбанка Алия Молдабекова.

Доллар в обменниках Актобе вчера продавали по 340,47 тенге, при этом особого ажиотажа не наблюдается.