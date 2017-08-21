﻿ Малахов обратился с письмом к гендиректору «Первого канала»

Телеведущий Андрей Малахов обратился с открытым письмом к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту, передает РИА Новости.
Послание опубликовано на сайте журнала StarHit, главным редактором которого является Малахов.
В письме бывший ведущий ток-шоу «Пусть говорят» поблагодарил сотрудников «Первого канала» и его гендиректора за годы совместной работы.
По словам Малахова, время, проведенное на канале, стало «частью моего ДНК». Журналист поблагодарил Эрнста за полученный опыт и «удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни».
Ранее в интервью порталу Woman's Day Малахов подтвердил, что будет продюсировать собственную передачу на телеканале «Россия 1».
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