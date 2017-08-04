﻿ Курс доллара составил 334 тенге

Итоги утренней сессии KASE.
По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс доллара при расчетах Т+0 составил 334,17 тенге. Данная сессия является основной, сообщает Казахстанская фондовая биржа.
Объем торгов сложился на уровне 45 800 тысяч долларов США.
Между тем мировая цена нефти марки Brent по состоянию на 11:36 по времени Астаны составила 51,92 доллара за баррель.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.