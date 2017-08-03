﻿ В Алматы сгорел склад

В Алматы сгорел склад

Автор:
В Алматы сгорел склад

Складские помещения горели в Медеуском районе города Алматы. 400 квадратных метров составила площадь возгорания, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Около часу дня поступило сообщение о горении складов. Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова через пять минут.

"К прибытию пожарных обстановка была следующая: открытым пламенем горела кровля не действующего склада. Была угроза распространения огня на соседние здания. Принятыми мерами пожарных предотвращено распространения огня на близ расположенные склады и контейнеры. Пожар локализован в 13:17, ликвидирован в 13:51", - сообщила официальный представитель ДЧС города Сандугаш Баймухамбетова.

Теги: , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.08.2017, 17:08
  
На военном складе в Абхазии произошел взрыв
02.08.2017, 14:50
  
Из-за пожара семья с 5 детьми осталась на улице
02.08.2017, 11:50
  
В Актюбинской области приступили к борьбе с природными пожарами
01.08.2017, 09:44
  
​У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было
01.08.2017, 09:27
  
Алматинка, потерявшая ноги в страшной аварии, выписалась из больницы 1
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
В Актобе осудили фальшивомонетчика
Мужчину задушившего мать осудили в Астане 1
Пропавшего 8 месяцев назад казахстанского бизнесмена нашли мертвым
Мать пропавшей в Бахрейне казахстанки рассказала подробности ее исчезновения
В Казахстане новорожденную отправили в детдом, а родителям сообщили о ее смерти
В Актобе перевернулась полицейская машина 1
У 62-летней актюбинки украли велосипед
В Балхаше 15-летняя девочка забеременела после очередного изнасилования отчимом
Известный казахстанский художник утонул в бассейне на Алаколе
Актюбинец обманом выманил у астанчанок более 8 млн тенге