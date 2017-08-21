﻿ ​3-летняя девочка в Актобе упала с балкона третьего этажа

Состояние ребёнка тяжелое, сообщили "Диапазону" врачи.
При падении она получила переломы височной, теменной костей. У девочки открытая черепно-мозговая травма. Больную выхаживают в реанимации областной детской больницы.
Состояние ребёнка тяжелое, сообщили "Диапазону" врачи.
При падении она получила переломы височной, теменной костей. У девочки открытая черепно-мозговая травма. Больную выхаживают в реанимации областной детской больницы.
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