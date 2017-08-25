﻿ Двухлетний ребенок вышел из дома среди ночи и пропал

Сообщается, что пропал мальчик Есімхан Аниз, 2015 года рождения.

«Незамедлительно была создана следственно-оперативная группа для поиска ребенка. Мама ребенка пояснила, что пропажу сына они обнаружили в 11 часов дня. По ее словам, пока все домочадцы спали, мальчик вышел из дома и ушел в неизвестном направлении», - отметил в пресс-службе ДВД Алматы.

По словам матери мальчика, до обращения в полицию родственники ребенка пытались самостоятельно найти его, но безрезультатно. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения без вести пропавшего малыша.

Мать ребенка сообщила, что рост малыша 70-80 см. Он среднего телосложения, волосы темные, глаза темные, нос средний, губы тонкие, уши оттопыренные, брови дугообразные. Был одет в белый свитер и синие тапочки.

«И как только что сообщило руководство УВД Алатауского района, поиски ребенка мы не прекращали даже ночью. Задействовали весь личный состав отдела криминальной полиции и местной полицейской службы района. Проверили лог, все люки и колодцы. Розыскные мероприятия продолжаются и сейчас. К поисковым мероприятиям сегодня утром мы также подключили 50 военнослужащих Национальной Гвардии и 50 педагогов общеобразовательных школ района. Это большое подспорье, тем более, что каждая минута дорога. Речь идет о беззащитном ребенке, который мог попасть в беду. Вместе с тем, ДВД Алматы обращается ко всем гражданам, кому что-либо известно о местонахождении Есімхан Аниз, и призывает незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 227-55-00; 227-55-01; 227-55-02 227-55-39, 8-707-470-17-01, 8-775-225-79-76, 8-778-468-95-08, 8-702-284-11-13, 8-702-561-15-98 или 102», - сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек.