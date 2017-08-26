﻿ 39-летнюю женщину подозревают в жестоком убийстве

39-летнюю женщину подозревают в жестоком убийстве

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39-летнюю женщину подозревают в жестоком убийстве

По сведениям полицейских, преступление было совершено 13 августа.

В Аягозе Восточно-Казахстанской области задержали подозреваемую в убийстве 46-летнего мужчины, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области. По сведениям полицейских, преступление было совершено 13 августа в Талдыкоргане.

"Потерпевший скончался от ножевого ранения. В ходе расследования было установлено, что к убийству причастна его знакомая, скрывшаяся с места преступления в неизвестном направлении. Как выяснилось, все это время женщина скрывалась в Аягозе. Она уже доставлена в УВД Талдыкоргана", - отметили в пресс-службе областной полиции.

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