﻿ Актюбинских детей в основном не прививают из-за религии

На совещании Координационного совета по охране здоровья населения рассмотрели проблемы вакцинации детей, сообщает "Диапазон" со ссылкой на Актобе Акпарат.

Участники обсудили итоги разъяснительной работы среди населения по иммунопрофилактике, а также проблемы, связанные с вопросами вакцинации и пути их решения.

Родители не желают прививать своих детей, по разным причинам и это остается проблемой. Путем разъяснительных работ удалось привить 182 ребенка из 1686 не привитых.

"Основной проблемой в сфере здравоохранения остается отказ от вакцинации. Несмотря на то, что проводится соответствующая работа, результаты низкие," - отметил Ербол Нургалиев, заместитель акима области.

67,7% семей отказываются от вакцинации по религиозным причинам, 20,6% - по личному убеждению, 3,6% называют основной причиной боязнь осложнений.

Во всех медицинских организациях приняты специалисты по работе с отказниками, созданы мобильные группы, проводятся семинары для медицинских работников по работе с такими родителями.

На совещании было отмечено, что необходимо пересмотреть правовые документы, регулирующие взаимоотношения с родителями детей при вакцинации в сторону их ужесточения и ввести в Казахстане обязательную вакцинацию детей.

"Необходимо объяснять населению, что вакцинация делается, прежде всего, для безопасности их здоровья" - отметил Ербол Нургалиев.