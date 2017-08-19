﻿ Третья мировая в битве за выживание. «Актобе» и «Акжайык» снова сыграли вничью. 2:2

19 августа. Уральск. "Акжайык" - "Актобе". Сербский легионер красно-белых Обрадович, обыграв голкипера, долго готовится бить в пустые ворота. Но ему вскоре помешает защитник команды хозяев. //Фото Алины Валиевой.

В главном матче 24 тура казахстанской премьер-лиги «Актобе» встречался в Уральске с местным «Акжайыком» в ключевой игре за выживание в элите футбола. В драматичном по накалу матче западное дерби, как и месяц назад, завершилось миром - 2:2.

В предвкушении центрального матча 24 тура между «Акжайыком» и «Актобе» были не только болельщики в Уральске и Актобе, но и в других городах страны, особенно в Кокшетау (клуб этого города конкурент в борьбе за выживание). Для команд, борющихся за сохранение прописки в премьер-лиге, каждый матч, как финал. А игры с прямыми конкурентами мегафиналы. Первый мегафинал состоялся 19 августа в Уральске. Чтобы поддержать своих любимцев в очень важном матче, более 100 болельщиков «Актобе» отправились в Уральск на девяти ГАЗелях. К важному матчу подготовились и местные болельщики, обычно не заполняющие трибуны «Акжайыка». Матч прошел в 30-градусной жаре.

«Чудо» Сидельникова и заторможенность Марко

«Актобе» вышел на игру почти в том же составе, что и в предыдущей игре. Лишь отсутствовал из-за дисквалификации главный игрок обороны Воловик. В итоге в защите играли Айтбаев и два легионера Колчак и Симович. Часто критикуемый французский защитник Форг-Порье остался в запасе, также как и форвард Зенькович. Зато для игры в атаке с первых минут на поле вышел Обрадович, его напарниками были Валиуллин и Муарем.

С первых минут инициативой завладели хозяева поля. Заработали два угловых. А первый опасный момент возник на 18-й минуте. После атаки «Акжайыка» через центр последовал навес на правый край вратарской гостевой команды, откуда мяч по воротам «Актобе» пробил Заречный, Сидельников отразил удар. Буквально через минуту Сидельников допустил роковую ошибку, не сумев выбить мяч после паса назад от своего защитника. Мяч подхватил игрок хозяев Дурович и с острого угла закатил в дальний угол. Сфера докатилась до сетки ворот медленно, как после легкого удара в игре в гольф.

Актюбинцы могли отыграться на 28-й минуте, когда провели быструю контратаку правым флангом. Мяч длинным забросом был доставлен к Обрадовичу. Марко вышел один на один с голкипером хозяев, обыграл его и оказался перед пустыми воротами. Но вместо удара Обрадович стал тормозить, улучшая позицию для удара. И в следующую секунду на него налетел защитник «Акжайыка» и выбил снаряд на угловой. Хотя сербский легионер «Актобе» мог и катнуть вправо на Муарема, который вряд ли бы промахнулся в пустые ворота.

Уральцы во время очередной позиционной атаки могли увеличить счет, но с мощным дальним ударом Главины Сидельников справился. По первому тайму преимущество по созданным моментам было на стороне хозяев поля, также как и преимущество в счете.

«Чудо» Сидельникова №2, заторможенность защитников и пенальти

В начале второго тайма актюбинская команда помчалась вперед, понимая, что с такой игрой, о победе речи быть не может. Сразу же заработали стандарт на правом фланге атаки. После навеса Шимковича только вышедший на поле форвард «Актобе» Игорь Зенькович головой точно замкнул передачу на дальней штанге – 1:1. Не успели гости поймать кураж и пойти вырывать победу, как снова допустили детскую ошибку в обороне. И снова «отличился» опытнейший Сидельников. После навеса с левого фланга в штрафную защитник «Актобе» Айтбаев проиграл воздушную дуэль Дудченко, но его не сильный удар пришелся в штангу, хотя Сидельников мог и отбить. Будет ли Муханов рассчитывать на Андрея после таких ляпов? Неизвестно. Ведь после отскока от штанги первым к мячу подоспел все тот же Дурович. И черногорский легионер уральской команды, опередив защитника «Актобе» Колчака, добил сферу в полупустые ворота - 2:1.

После этого уральцы могли удвоить преимущество, поскольку играли чуть быстрее и напористее. Главина прорывался по левому флангу, то есть через правый фланг защиты «Актобе», но хозяевам поля не хватало завершающего удара. Однако в одном эпизоде в ворота «Актобе» чудом не залетел мяч после двухходовой комбинации с правого края штрафной площадки. После навеса все того же Главины Дудченко головой пробил чуть выше перекладины, Сидельников не спас бы.

Активный Дудченко мог все же поразить Сидельникова. В ходе контратаки, Константин убежал от защитников «Актобе», затем, обыграв на замахе Колчака, пробил по центру ворот, голкипер красно-белых удар отразил. Актюбинцы отвечали стандартами. Сначала после навеса Шестакова игроки «Актобе» в атаке чуть не дотянулись до мяча. А вскоре после навеса Шимковича с правого фланга игрок «Акжайыка» невезучий Дудченко подыграл мяч рукой. Пенальти. С 11-й отметки Игорь Зенькович пробил в правый от вратаря угол и оформил дубль - 2:2.

На последних минутах матча победу вырвать могли обе команды. Все тот же Дудченко, обыграв защитников «Актобе», ворвался во вратарскую с левого фланга и сделал то ли прострел, то ли удар. Для прострела он был слишком сильный, поэтому, к счастью, для актюбинцев, никто из уральцев эту передачу замкнуть не успел. Ну, а в самой концовке матча выцарапать победу могли актюбинцы после очередного стандарта. С левого фланга последовал длинный навес на дальнюю правую штангу ворот «Акжайыка». Уходящий мяч остановил Зенькович и, падая, прострелил вдоль ворот. Но прострел получился сильным и стоявший на дальней левой штанге игрок «Актобе» Форг-порье (вышедший на замену) не успел подстроиться под мяч, хотя стоял в полуметре перед воротами. Вскоре прозвучал финальный свисток арбитра, зафиксировавший ничью в матче «Акжайык» - «Актобе». Эта уже третья подряд ничья в западном дерби (четвертая за год, включая кубковую игру). Ранее обе команды сыграли 1:1 в Актобе, а месяц назад в Уральске повторили счет вчерашней игры 2:2.

Снова тряслись игроки

После матча "Акжайык" - "Актобе" долгое время пресс-службы обоих клубов не выкладывали пресс-конференцию, она появилась только утром. Главный тренер ФК «Актобе» Владимир Муханов, как и после проигрыша от "Астаны", отметил, что игроки тряслись на поле.

- Игра мне понятна. Обе команды в аховой ситуации. О качестве футбола здесь говорить вообще очень трудно. В таких матчах держится всё на характере, бойцовских качествах и железной дисциплине. К сожалению, мы начали матч не так как подобает, как мы должны играть за эти места. «Акжайык» стартовым напором имел довольно сильное преимущество, вроде игра успокоилась, но у нас случилась дикая ошибка вратаря. Конечно, это всё психологически бьет. Во втором тайме мы сделали работу над ошибками, вернулись в игру и забили мяч. Но видать у нас не все понимают, что в этих матчах выходит на первую роль. Вернее понимают. Поэтому мне не понравилось, как наша команда вела единоборства. Футболисты тряслись в непонятных ситуациях. От сюда и второй гол. Мы уже разговаривали, и придётся еще раз разговаривать. Это совершенно другая сфера, это не бороться за первые места. Здесь мастерство уходит на второй-третий план. Нужно просто биться за честь команды и за честь клуба, - прокомментировал Муханов.

Почему «сдулись» новички?

Почему же игроки "Актобе" трясутся на поле? Дело в настрое на матч? Мандраж перед и во время матча с чемпионом "Астаной" понятен, но в игре с "Акжайыком", который находится в зоне вылета, не совсем понятен. Кроме настроя есть вопросы по содержанию игры многих игроков красно-белых. Примечательно, что игровой спад больше наступил у тех футболистах, которых приобрел Муханов в период трансферного окна.

Во вчерашнем поединке летние новички «Актобе» допускали ошибки, порой на ровном месте. По началу расхваленные Нейн и Обрадович, а также защитник Колчак, прозевавший соперника в эпизоде с пропущенным голом. Савич не заметен в последних играх, хотя предсказывали, что вот он бомбардир, будет забивать в каждом матче. Валиуллин, как и раньше возится с мячом, но если в первых играх он сооружал голевые атаки засчет дриблинга, в последних матчах больше теряет мяч. Француз Форг-Порье чудил сразу с первых же матчей после прихода в "Актобе", но с "Акжайыком" сыграл без серьезных ошибок.

Таким образом, из-за блеклой игры новичков и ляпов голкипера «Актобе» теряет очки. Но больше всего потерял свою командную игру, которую, казалось бы, нашли в начале июля, когда обыгрывали «Шахтер» и «Окжетпес». Но долгожданного мухановского стиля, комбинационной игры, как не видели, так и не видят зрители. Есть игра в мелкий пас на бровках, длинные забросы в штрафную и местами удачная игра на опережение, но нет разрезающих позиционных атак и уверенной игры в обороне.

Теперь в следующем туре «Актобе» ждет второй мегафинал – битва с «Окжетпесом». Снова на поле соперника. На данный момент красно-белые остаются на последнем месте в турнирной таблице, набрав 19 очков. 20 баллов у «Акжайыка» на предпоследней строчке и 22 у «Окжетпеса», расположившегося на спасительном (от прямого вылета) 10-м месте.