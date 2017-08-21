﻿ Массовое увольнение грозит работникам спортклуба в Темиртау

270 сотрудников дворца спорта, ледового дворца, здания бассейна «Жастар», стадиона «Металлург», которые относятся к государственному предприятию «Спортивный клуб «Темиртау», будут уволены по причине ликвидации объекта после неудавшихся торгов, передает МИА «Казинформ».
Уведомления об увольнениях получили все 270 работников, включая 57 тренеров по 27 различным видам спорта, а также обслуживающий персонал. Коллектив учреждения и директор КГП «Спортивный клуб «Темиртау» Нурлан Таурбаев пребывают в недоумении.
«К сожалению, нас известили о ликвидации клуба. Как можно закрывать то, что прекрасно функционирует? У нас более 1800 детей занимаются спортом бесплатно - это малоимущие, дети из неполных семей, младшеклассники. Пенсионеры, инвалиды, ветераны спорта ходят тоже бесплатно», - говорит директор Нурлан Таурбаев.
На территории КГП «Спортивный клуб «Темиртау» расположены дворец спорта, плавательный бассейн «Жастар», стадион «Металлург», ледовый дворец спорта и гаражи. Ликвидация означает полное завершение деятельности. На содержание спортивного клуба государство больше не будет выделять деньги.
«Впереди - отопительный сезон. Если здание просто закрыть, бросить, то вся отопительная система разморозится. Ее восстановление будет дорого стоить бюджету. Я собираюсь написать письмо акиму Темиртау с просьбой найти возможности, чтобы наши объекты продолжали функционировать. Надеюсь, акимат не пустит ситуацию на самотек», - говорит Нурлан Таурбаев.
Спортклуб выставляли на торги трижды в рамках «комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы». Спроса на спортивные сооружения не было. Оценочная комиссия пришла к выводу, что цена клуба - 1 млрд 192 млн тенге.
Общее состояние объекта оценено как хорошее. Здание дворца спорта - в удовлетворительном состоянии, здание плавательного бассейна - в хорошем состоянии, состояние стадиона - удовлетворительное, ледового дворца спорта - хорошее, гаражей - удовлетворительное. Главой государства поставлены задачи о необходимости оптимизации количества государственных организаций, и передачи в конкурентную среду всего, что может осуществляться частным сектором.
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