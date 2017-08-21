﻿ Роботы начали трудиться на заводах в Западном Казахстане

Роботы начали трудиться на заводах в Западном Казахстане

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Роботы начали трудиться на заводах в Западном Казахстане

В Западном Казахстане крупные производственные предприятия поэтапно начали автоматизировать свою деятельность. На новом заводе почти всю работу выполняет робототехника, передает 24 kz.

Специалистам остается наблюдать за общей рабочей процессией и качеством выпускаемой продукции. В сварочном цеху предприятия задействовано 12 роботов. Несмотря на высокий объем работы, техника выполняет все заказы вовремя. Поэтому здесь существенно сокращен труд человека.

«Каждый робот трудится за 3-4 рабочих. Безопасность - еще одно преимущество, ведь оператор управляет техникой удаленно. Человек изолирован от дыма и искр во время сварки», - сообщил инженер по контролю качества продукции Ерлан Маякин

На новом заводе трудятся более 70 человек. Все местные жители, прошедшие курсы повышения квалификации в зарубежных странах. Молодые специалисты с помощью инновационных технологий выпускают качественную продукцию для внутреннего рынка.

«60% сварочных работ выполняют роботизированные установки. В будущем мы планируем выйти на 100% объем работ при помощи роботов. Завод принимает заказы не только от крупных компаний, но и от населения. В нефтяном крае имеется большой спрос на высококачественные сварочные работы. Благодаря этому возврат внесенных инвестиций идет в срок. Предприятие планирует выпускать 6 тысяч тонн металлоконструкций в год», - отметил начальник сварочного цеха Алибек Мурат.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя my.imya
my.imya
С учетом безработицы не очень оптимистично
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21.08.2017, 11:33
фото пользователя taxsist2
taxsist2
my.imya читал прогнозы, что в 2050 годах больше половины населения планеты по прогнозам заменят роботы, большинство родившихся в 2050 годах за всю жизнь не будут работать. Через 10-15-20 лет у нас будут сокращения нефтяного сектора, банковский, сектора медицины и телекоммуникаций будет автоматизирован поэтому также многие потеряют работу. Вроде бы далеко, но для истории 10-20 лет это миг, многие из нас видели распад великой державы, поэтому есть те кто застанет и очередной виток технической революции.
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21.08.2017, 14:30
фото пользователя my.imya
my.imya
Ну вот уже в Китае фабрика по выпуску мобилок на 90% заменила роботами рабочих. С точки зрения капитала - роботы намного эффективнее живых людей, и человеческий фактор отсутствует. Хотя.. некоторые и роботы не выдерживают и топятся...winked
Что будут делать безработные, пусть и криворукие, но люди все же, которым надо есть, пить.. - пополнять армию криминального мира?!!
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21.08.2017, 15:46
фото пользователя Keks1
Keks1
С учетом уровня криворукости наших безработных - вполне себе нормально. И оптимистично для тех, кто научится управлять этими "роботами".))) Не пойму, почему обычный станок с ЧПУ называют роботом?
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21.08.2017, 15:02
фото пользователя pcproman
pcproman
Это не роботы, а обычные станки с ЧПУ. Любят у нас прекурасить.
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21.08.2017, 15:27
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