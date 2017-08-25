﻿ В Актобе скорая помощь будет приезжать на вызов в порядке срочности

В Актобе скорая помощь будет приезжать на вызов в порядке срочности

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В Актобе скорая помощь будет приезжать на вызов в порядке срочности

Состояние больного фельдшер-диспетчер определяет прямо по телефону.

Потеря сознания, остановка сердца или дыхания, судороги, боли в груди, психоз, множественные травмы и укусы животных – всё перечисленное врачи относят к красному уровню опасности. У бригады помощи есть не более 10 минут, чтобы добраться до пострадавшего, сообщает облздрав Актюбинской области.

Чуть больше 15 минут дается скорой, чтобы приехать к больным с головокружением, отравлением, нарушением ритма сердца и к детям до 3 лет с температурой выше 38.

А вот полчаса придется подождать, когда угроза жизни миновала, но имеются травмы без кровотечений, боли в животе или поднялась температура.

Сейчас по новым правилам первая категория срочности – время доезда – до 10 минут. Вторая категория срочности – до 15 минут. Третья категория срочности – до 30 минут и четвертая – до 60 минут.

Пациенты с обострением хронических болезней стоят четвертыми в порядке срочности.

Скорая неотложная медицинская помощь будет оказываться как застрахованным, так и незастрахованным гражданам Казахстана.

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