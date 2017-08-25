﻿ Информацию о штрафах за отказ от прививок прокомментировали в министерстве

Информацию о штрафах за отказ от прививок прокомментировали в министерстве

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Информацию о штрафах за отказ от прививок прокомментировали в министерстве

В Министерстве по делам религий и гражданского общества РК прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о штрафах за отказ родителей от вакцинации детей, передает МИА «Казинформ».

Норма, предусматривающая обязательное принятие мер родителями по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний детей, предлагается в рамках разрабатываемого законопроекта о внесении изменений в законодательство по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений.

«Существуют плановые прививки, утвержденные действующим законодательством, которые обязательны для получения. Профилактические прививки проводятся в интересах не только самого прививаемого, но и всего общества, с целью создания иммунной защиты от инфекций и паразитарных заболеваний, и предотвращения их эпидемического распространения», - считает руководитель управления по связям с христианскими и другими религиозными объединениями Айнур Чигирова.

По данным министерства, за 2016 год в Республике Казахстан зарегистрировано 9685 отказов от профилактических прививок, в сравнении с 2015 годом отмечается рост числа отказов на 13,4% (8383).

Основными причинами отказов являются личные 45% (4360) и религиозные убеждения 42,9% (4151), на негативную информацию через средства массовой информации (интернет-ресурсы, пресса, ТВ) указали 6,2% (600), отказавшихся от вакцинации, недоверие к вакцинам выразили 6,1% (589).

Остается актуальным вопрос отказов от вакцинации по религиозным убеждениям в западном регионе республики, где данный показатель составляет выше 80% - так, в Атырауской области 88,9% - отказы по религиозным убеждениям, в Актюбинской области - 87,9%, Западно-Казахстанской области - 89,3%.

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Все комментарии (7):
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фото пользователя USSR
USSR
Министерстве по делам религий и гражданского общества РК прокомментировали...", "По данным министерства, за 2016 год в Республике Казахстан зарегистрировано 9685 отказов от профилактических прививок...". 
Примечание. Надо понимать, что полномочия минздрава переданы...
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25.08.2017, 14:24
фото пользователя Keks1
Keks1
полномочия минздрава переданы...
управлению по связям с христианскими и другими религиозными объединениями? 
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25.08.2017, 14:41
фото пользователя taxsist2
taxsist2
я понимаю так, что просто используют для давления на верующих, недавно друг рассказывал, в Кобде его друга больница отказалась ставить на учет детей из-за того, что родители отказались прививаться. Спросил, что к чему, говорит мол, что товарищ хочет, чтобы дети учились в школе, переехал в поселок, купил там дом,  занимаются разведением скота, соответственно нужно перевести детей в школу по месту жительства, а туда необходима мед.справка от районной больницы. Вот райбольница требует,чтобы получил прививки все, а его законный отвод в связи с тем,что не доверяет препаратам и считает,что необходимость не обоснованна, засчитали,как по религиозным. Спросил ведь на данное время согласно Конституции страны никто не обязан оправдываться и отвод не является основанием для отказа от оказания медицинских услуг, школу не принимать. Охота на ведьм продолжается.
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25.08.2017, 14:51
фото пользователя taxsist2
taxsist2
молча и упорно продвигается, планомерно тема штрафов, или ограничений за отказ от прививки,уверен, что вначале под соусом отказников по религиозным моментам протолкнут 100% систему наказаний ибо это, как тема в США когда никто не хочет запачкаться,как гомофоб или рассист это пипец,как по карьере бьет никто не будет связываться сейчас у нас магическими словами борьба с деструктивными течениями, религиозными ответвлениями, можно встрять. Затем не сразу через время коснется, это,как пить дать всех т.к ну не может быть закон избирательным к гражданам страны по религиозным  убеждениям, языку и национальности это гарантирует вроде главный закон страны Конституция РК, каким образом сейчас этот законопроект пытаются пропустить понятия не имею, но думаю все возможно.
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25.08.2017, 14:57
фото пользователя taxsist2
taxsist2
судя,как часто печатается тема то не за горами какой нить документ, акт и т.д. может даже узнаем,что кого-то привлекли задним числом,как с темой расчленеия после смерти,узнали все от министра и других высокопоставленных о законе, который диктует необходимость гражданам регистрации в цонах(процеду которой в свою очередь еще нет в цонах, но кого это..)

http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/94093-v-aktobe-ostaetsya-1686-ne-privityh-detey.html

http://www.diapazon.kz/kazakhstan/kaz-othernews/94652-shtrafovat-roditeley-otkazyvayushchihsya-vakcinirovat-detey-nachnut-v-kazahstane.html


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25.08.2017, 15:04
фото пользователя alexstar007
alexstar007
smile 1937 - 2017... время пришло... на врагов народа начать охоту...fellow
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25.08.2017, 15:53
фото пользователя pcproman
pcproman
Получается что запад страны самый религиозный. Это печально, учитывая тот факт, что большинство "бородачи". Езжайте в Кенкияк, Шубаркудук и посмотрите, сколько там фанатов. Ведь весь терроризм от Западного Казахстана идёт. Пока у нас власти хернёй занимаются, они наращивают свою армию. При удобном случае, развяжут войну против власти и "неверных". Почему именно у нас? - Да потому что нам внимания не уделяют, Астана-Алматы-экспо... Лучше бы этим занимались.
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25.08.2017, 17:12
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