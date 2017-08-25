﻿ В Казахстане возрождают сдачу стеклотары

В Казахстане возрождают сдачу стеклотары

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В Казахстане возрождают сдачу стеклотары

За одну бутылку можно получить от 8 до 15 тенге.

В Казахстане подвели предварительные итоги пилотного проекта по развитию рынка многооборотной стеклотары, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Оператора РОП.

В рамках первого этапа (конец 2016 года и январь 2017) было собрано 5 млн стеклянных бутылок, а за полтора месяца действия второго этапа проекта (в период с 15 июня по 1 августа) у населения было принято 1 млн 754 тыс. 126 стеклянных бутылок. Внедрение данной инициативы позволило оказать поддержку компаниям- сборщикам многооборотной стеклянной емкости, а на втором этапе стимулировать население к сдаче оборотной стеклотары.

Как отмечается, благодаря данному проекту, сдача стеклотары становится выгодной для населения. Сейчас в пунктах приема за стеклянную бутылку можно получить от 8 до 15 тенге. Для жителей пригородных зон компаниями - сборщиками запущен передвижной пункт приема стеклотары и открываются новые точки приема возвратной стеклянной емкости. Компаниями – сборщиками осуществляется подготовка собранной стеклотары к вторичному использованию, затем стеклянные емкости поставляются для использования производителям алкогольных и безалкогольных напитков.

Данный пилотный проект внедрен в Казахстане с целью развития рынка многооборотной стеклотары. В стране образуется порядка 340 тысяч тонн стеклобоя в год, при этом лишь порядка 30 тысяч тонн стеклоотходов перерабатывается и используется вторично. Весь остальной объем - порядка 270- 290 тыс. тонн в год - выбрасывается и скапливается на мусорных полигонах.

Вторичное использование бутылок значительно сокращает использование природных ресурсов, а также способствует созданию новых рабочих мест, повышению инвестиционной привлекательности и развитию данной отрасли.

Итоги пилотного проекта по сбору многооборотных стеклянных бутылок в Казахстане будут подведены в конце 2017 года.

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Все комментарии (5):
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фото пользователя pcproman
pcproman
Хорошее и нужное дело!!!
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25.08.2017, 16:58
фото пользователя Keks1
Keks1
Телеги, запряженные ишаками и с колокольчиками будут по дворам ездить?)))
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25.08.2017, 17:07
фото пользователя Малинка
Малинка
Кекс,ты в это время жил еще?Это же было до нашей эры)).
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25.08.2017, 17:10
фото пользователя Keks1
Keks1
Тебе бабушка рассказывала?)))
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25.08.2017, 17:21
фото пользователя USSR
USSR
пункты приема были. Люди с авоськами ходили.
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25.08.2017, 17:47
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