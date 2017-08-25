﻿ Безработные актюбинцы могут пройти бесплатные курсы и найти работу

Безработные актюбинцы могут пройти бесплатные курсы и найти работу

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Безработные актюбинцы могут пройти бесплатные курсы и найти работу

37 участников программы устроились на постоянную работу.

В Актобе по программе «Развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» 667 человек пройдут краткосрочные курсы по переобучению, сообщает пресс-служба городского акимата.

На сегодняшний день 560 человек обучаются таким восстребованным специальностям, как кассир, компьютерная грамотность, швея, кондитер, овощевод, парикмахер, автокрановщик, газоэлектросварщик, плотник, повар, погрузчик, электрик. Из участников программы 37 человек уже устроились на постоянную работу.

24 августа в Актюбинском колледже транспорта и коммуникации им.М.Тынышпаева по специальности швея 34 человека получили образование, из них 13 человек устраиваются в ТОО «Глобал Спецодежда», ИП Елмагамбетова, ИП Есенгарина на социальные рабочие места и на постоянную работу.

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Все комментарии (1):
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фото пользователя ферзя
ферзя
на дворе уже самый конец лета и почти движется в конец третий квартал года. Остаток времени мизер для текущего года. А в городском варианте осталось не востребованным 20 с лишним миллиона тенге.  Людей не беспокоит работа, ее валом.  Отсюда такие затраты государства не актуальны и как видим не востребованы. Не актуальны остаются зарплаты и то что некоторые всеж не жаждят работать. В Белоруссии уже не уговаривают а конкретно заставляют пахать. мы пришли к тому от чего отмахивались и осуждали союз. Союз раньше говорили кормит бездельников и алкоголиков. Но советские люди были всеж пахари по сравнению чем сейчас. В наше время некоторые мечтают о пособии и стране где их больше. 
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