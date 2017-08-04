﻿ Во Франции депутатам запретили нанимать на работу родственников

Нарушителям грозит три года тюрьмы и штраф на сумму в 45 тысяч евро.

Французский парламент одобрил большинством голосов закон об этике политической и общественной жизни, передает ТАСС.

Как сообщило агентство AFP, закон, в частности, запрещает министрам, парламентариям и представителям местных органов исполнительной власти принимать на работу близких родственников (супругов, родителей, детей).

В случае нарушения этой нормы предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа на сумму в 45 тысяч евро.

За принятие документа высказались 383 депутата, против - три, воздержались - 48.

Принять закон об этике политической жизни обещал Эмманюэль Макрон в бытность кандидатом в президенты страны. Это было вызвано так называемым скандалом "Пенелопагейт". Он разразился после того, как газета Le Canard enchaine опубликовала сведения о том, что супруга кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании.

Пенелопа Фийон получала большую зарплату, не выполняя какой-либо работы и не появляясь в Национальном собрании. Позже выяснилось, что Фийон также фиктивно оформил на работу консультантами двух своих взрослых детей.