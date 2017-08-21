﻿ ​Синий уровень опасности из-за приближающегося шторма объявлен в Китае

​Синий уровень опасности из-за приближающегося шторма объявлен в Китае

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​Синий уровень опасности из-за приближающегося шторма объявлен в Китае

Местные власти принимают необходимые меры для защиты от стихийного бедствия.

Центральная метеорологическая служба Китая объявила синий уровень опасности в связи с приближением к южному и восточному побережью страны 13 в этом сезоне тропического шторма, получившего название "Хато", передает ТАСС.

По прогнозам метеорологов, он может достичь восточной провинции Фуцзянь и южной провинции Гуандун 23 августа.

В настоящее время тропический шторм находится в Тихом океане в 830 километрах от городского округа Шаньтоу (провинция Гуандун). Скорость ветра в центральной части циклона составляет порядка 20 метров в секунду. Тропический шторм движется в северо-западном направлении со скоростью примерно 20 километров в час, постепенно набирая силу.

Местные власти принимают необходимые превентивные меры в соответствии с установленным механизмом реагирования соответствующих служб на стихийные бедствия. Во всем Китае действует система оповещения населения об опасности различных стихийных бедствий, состоящая из четырех уровней, которые обозначаются голубым, желтым, оранжевым и красным цветами.

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