﻿ Ребенка оставили на жаре в машине и он погиб

Маленького ребенка оставили в закрытом автомобиле на полдня, Лента.ру.

Несчастье произошло в деревне Ефановка в Татарстане, региональный Следственный комитет проверяет факты трагедии. Запертый в жаркий день в салоне автомобиля, мальчик умер от теплового удара. Родитель просто забыл про ребенка.

Рано утром 42-летний житель деревни Ефановка повез на машине в Бугульму свою сожительницу, бабушку двухлетнего мальчика. Ребенка пара взяла с собой, а когда мужчина вернулся домой, то сразу забыл про ребенка и пошел косить сено. Когда мужчина под вечер подошел к автомобилю, то обнаружил в нем уже труп ребенка.