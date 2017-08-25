﻿ Группа молодых людей жестоко избила женщину в хиджабе

Сообщается, что 38-летняя мусульманка стала жертвой исламофобии. Нападавшие сначала оскорбляли женщину, а потом начали ее избивать.

Женщину доставили в больницу с многочисленными ушибами и гематомами. Стражи порядка выясняют подробности случившегося.