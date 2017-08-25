﻿ Байкер Дмитрий Петрухин продолжит путешествие

Предварительный диагноз: перелом ребра.
Известный казахстанский байкер - путешественник Дмитрий Петрухин вышел на связь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на руководителя пресс-службы МИД РК Ануара Жайнакова.
"Переговорили с Дмитрием по телефону. Он сообщил, что чувствует себя нормально. Предварительный диагноз: перелом ребра. Сдал анализы, сделали рентген",- рассказал Жайнаков.
Более того, по информации МИДа, после того, как Петрухина выпишут из больницы, он планирует самостоятельно продолжить путешествие.
"Он поблагодарил МИД РК, дипломатов за помощь и внимание. Признателен всем за поддержку!"- заключил представитель министерства.
Напомним, Дмитрий Петрухин попал в ДТП, возвращаясь из мотопробега "До края земли", который проходил по Сибири и Дальнему Востоку.
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