﻿ Вокруг школы построили забор, чтобы оградить учеников от проституток

Французская школа в Берлине потратила почти €57 тыс на возведение полутораметрового забора вокруг учебного заведения. Стена призвана оградить учащихся от толп проституток, передает lenta.ru со ссылкой на Metro.
Гимназия расположена на улице Курфюрстенштрассе, этот район считается в немецкой столице местным кварталом красных фонарей. Родители учеников и местные жители жалуются, что проститутки стоят на улице практически круглосуточно. Иногда заходят на территорию школы, так как там находится единственный доступный туалет в округе.
Официально проституция в Германии разрешена с 2002 года. Большинство девушек работают в борделях, но некоторые предпочитают искать клиентов на улицах, а, чтобы не платить за комнаты, они предпочитают обслуживать клиентов прямо «на месте» - в подъездах, кустах, на парковках в автомобилях.
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